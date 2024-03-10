ВС США эвакуировали сотрудников посольства в Гаити

Американские военные заявили, что вывезли по воздуху персонал посольства США в Гаити, не являющийся жизненно важным для его работы, и усилили охрану учреждения в связи с действующим чрезвычайным положением в стране.

Американские военные заявили, что вывезли по воздуху персонал посольства США в Гаити, не являющийся жизненно важным для его работы, и усилили охрану учреждения в связи с действующим чрезвычайным положением в стране.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Южного командования ВС США.

"Переброска персонала посольства по воздуху в и из него соответствует нашей стандартной практике усиления безопасности посольств по всему миру, и на борту военного самолета не было ни одного гражданина Гаити", - приводит слова из заявления агентство.

Согласно заявлению, посольство США на Гаити стремится продвигать усилия Вашингтона по поддержке народа Гаити и национальной полиции страны и способствовать проведению свободных выборов.

Ранее стало известно о планах некоторых преступных групп сместить правительство Ариэля Анри. Власти Гаити приняли решение о продлении на месяц чрезвычайного положения на территории столицы страны Порт-о-Пренса из-за противостояния вооруженных банд с сотрудниками правоохранительных органов.