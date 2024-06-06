У британских военных на 80-летии высадки в Нормандии попросили паспорта

Британским парашютистам пришлось предъявлять паспорта, когда они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Британским парашютистам пришлось предъявлять паспорта, когда они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Как передает Report, об этом сообщает газета Sun.

"Такого мы еще не видели", - заявил командир британской 16-й десантно-штурмовой бригады, бригадный генерал Марк Берри.

Отмечается, что десантировавшиеся во французской Нормандии британцы были вынуждены предъявлять паспорта из-за того, что Великобритания больше не входит в Евросоюз. Французская погранслужба установила в поле, где высаживались британцы, столы с компьютерами для проставления штампов в паспортах десантников.

Американским и бельгийским десантникам предъявлять паспорта не пришлось: американцы взошли на борт своего самолета с территории Франции, а бельгийцев пустили в страну на правах граждан ЕС.