О нас

У британских военных на 80-летии высадки в Нормандии попросили паспорта

У британских военных на 80-летии высадки в Нормандии попросили паспорта Британским парашютистам пришлось предъявлять паспорта, когда они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.
Другие страны
6 июня 2024 г. 17:47
У британских военных на 80-летии высадки в Нормандии попросили паспорта

Британским парашютистам пришлось предъявлять паспорта, когда они десантировались во Франции 6 июня по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Как передает Report, об этом сообщает газета Sun.

"Такого мы еще не видели", - заявил командир британской 16-й десантно-штурмовой бригады, бригадный генерал Марк Берри.

Отмечается, что десантировавшиеся во французской Нормандии британцы были вынуждены предъявлять паспорта из-за того, что Великобритания больше не входит в Евросоюз. Французская погранслужба установила в поле, где высаживались британцы, столы с компьютерами для проставления штампов в паспортах десантников.

Американским и бельгийским десантникам предъявлять паспорта не пришлось: американцы взошли на борт своего самолета с территории Франции, а бельгийцев пустили в страну на правах граждан ЕС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
Движение поездов в Бакинском метрополитене восстановлено
2 июня 2024 г. 14:28
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
Глава ИВ Гусарского района освобожден от должности
31 мая 2024 г. 11:23
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
В Минэкологии Азербайджана призвали население проявлять бдительность на фоне ветреной погоды
1 июня 2024 г. 21:18
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер
1 июня 2024 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
ФотоВ Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом
2 июня 2024 г. 13:17
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
5 июня 2024 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi