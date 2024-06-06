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Афганистан намерен сотрудничать со странами ЕАЭС

Афганистан намерен сотрудничать со странами ЕАЭС Афганистан хотел бы заключить меморандумы о взаимопонимании со странами-членами Евразийского экономического союза, а в будущем начать сотрудничество в рамках проекта Большого евразийского партнерства (БЭП).
Другие страны
6 июня 2024 г. 18:41
Афганистан намерен сотрудничать со странами ЕАЭС

Афганистан хотел бы заключить меморандумы о взаимопонимании со странами-членами Евразийского экономического союза, а в будущем начать сотрудничество в рамках проекта Большого евразийского партнерства (БЭП).

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и соцразвития правительства "Талибан" Адбул Умари.

"Афганистан заинтересован в кооперации, чтобы мы все работали над едиными целями. Сейчас Афганистан участвует как наблюдатель в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мы должны сотрудничать, обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов, железнодорожного сообщения, энергетических проектов. Все это позволит создать благотворную среду не только для нашей страны, но и для всей Азии", – сказал министр.

27 мая директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что МИД и Минюст доложили Путину о возможности исключения "Талибана" из списка экстремистов и террористов. В тот же день делегация талибов была приглашена на ПМЭФ. 5 июня Кабулов заявил, что Россия выступает за принятие Афганистана в ШОС как полноправного члена. При этом правительство талибов как законную афганскую власть пока не признала ни одна страна мира.

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