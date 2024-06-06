Йеменские хуситы атаковали суда в израильском порту Хайфа

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары беспилотниками по трем судам, которые находились в порту Хайфа.

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары беспилотниками по трем судам, которые находились в порту Хайфа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, два из трех атакованных судна перевозили военное оборудование. Как утверждает Сариа, атаку на эти суда движение "Ансар Аллах" осуществило совместно с шиитской группировкой "Исламское сопротивление Ирака". Ранее об участии группировки в операциях хуситов не сообщалось.

Еще одно судно подверглось удару из-за "нарушения запрета на проход в порты оккупированной Палестины".