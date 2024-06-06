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Евросоюз окажет поддержку странам Центральной Азии в вопросах безопасности

Евросоюз окажет поддержку странам Центральной Азии в вопросах безопасности Государства Центральной Азии могут рассчитывать на поддержку Евросоюза по разрешению проблем, связанных с вопросами безопасности.
Другие страны
6 июня 2024 г. 14:47
Евросоюз окажет поддержку странам Центральной Азии в вопросах безопасности

Государства Центральной Азии могут рассчитывать на поддержку Евросоюза по разрешению проблем, связанных с вопросами безопасности.

Как передает Report со ссылкой на МИД Республики Казахстан, об этом заявил в Брюсселе замглавы внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора в ходе очередного 11-го Диалога высокого уровня (ДВУ) с участием замминистров иностранных дел стран региона.

"Упомянув схожесть проблем и вопросов безопасности, Энрике Мора заявил, что Центральная Азия и дальше может рассчитывать на помощь ЕС в их разрешении", - говорится в сообщении МИД Казахстана по итогам встречи.

По данным пресс-службы, Мора отметил поступательное развитие сотрудничества между ЕС и регионом и уже начавшуюся реализацию дорожной карты по углублению сотрудничества, принятой по итогам встречи глав МИД стран Центральной Азии и Евросоюзом в октябре 2023 в Люксембурге.

В ходе встречи замглавы МИД Казахстана Роман Василенко отметил, что республика активно готовится к 6-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в августе 2024 года, где "будут представлены приоритеты региональной кооперации, нацеленные в том числе на укрепление международной субъектности региона".

В мае глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу выразил надежду, что на этой консультативной встрече будет подписан всеми странами региона Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

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