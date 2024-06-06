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Главы Совбеза России и Беларуси обсудили Концепцию безопасности

Главы Совбеза России и Беларуси обсудили Концепцию безопасности Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем, обсудив ход подготовки Концепции безопасности союзного государства и договора о гарантиях безопасности.
Другие страны
6 июня 2024 г. 09:15
Главы Совбеза России и Беларуси обсудили Концепцию безопасности

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем, обсудив ход подготовки Концепции безопасности союзного государства и договора о гарантиях безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

В ходе встречи, которая прошла в Алма-Ате, также обсужден проект российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.

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Версия на английском языке Russian, Belarusian security chiefs discuss Union State’s security concept

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