Главы Совбеза России и Беларуси обсудили Концепцию безопасности

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем, обсудив ход подготовки Концепции безопасности союзного государства и договора о гарантиях безопасности.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем, обсудив ход подготовки Концепции безопасности союзного государства и договора о гарантиях безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

В ходе встречи, которая прошла в Алма-Ате, также обсужден проект российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.