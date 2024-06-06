Главы Совбеза России и Беларуси обсудили Концепцию безопасности

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем, обсудив ход подготовки Концепции безопасности союзного государства и договора о гарантиях безопасности.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
В ходе встречи, которая прошла в Алма-Ате, также обсужден проект российско-белорусского договора о гарантиях безопасности.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.