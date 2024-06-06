Президент Польши созвал экстренный совет из-за стрельбы по мигрантам

Президент Польши Анджей Дуда назначил на 10 июня заседание cовета нацбезопасности.

Президент Польши Анджей Дуда назначил на 10 июня заседание cовета нацбезопасности.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает Onet.

Главной темой которого станет обсуждение задержания военнослужащих армии страны, которые открыли стрельбу в сторону мигрантов на границе с Беларусью.

"Да, я созвал совет национальной безопасности в связи с ситуацией на границе [с Беларусью]. Вероятно, встреча состоится в понедельник [10 июня] в 16.00", - сказал глава государства журналистам на брифинге во Франции.

По его словам, необходимо обсудить произошедшее, так как это касается безопасности Польши и волнует общественное мнение.

"Люди заслуживают объяснений", - добавил польский лидер.

Также президент выразил удивление тому, что в итоге солдаты были задержаны.

"Это очень шокирующий факт, учитывая, что в последнее время наши солдаты на границе неоднократно подвергались нападениям со стороны людей с белорусской стороны", - заключил Дуда.

Стрельба произошла еще в конце марта, но стало известно о произошедшем только сейчас. Согласно информации портала, инцидент произошел возле польской деревни Дубиче-Церкевене. Недалеко от нее находится граница с Брестской областью Беларуси.