Лодка с нелегалами перевернулась у побережья Англии

Лодка, на которой находились нелегальные иммигранты, перевернулась у побережья английского графства Кент.

Лодка, на которой находились нелегальные иммигранты, перевернулась у побережья английского графства Кент.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

На месте происшествия работают британские и французские спасатели, которым удалось извлечь из воды 84 человека, включая шестимесячного ребенка. Сведений о погибших к настоящему моменту нет.

По информации издания, мотор резиновой лодки, на которой группа нелегалов с детьми пыталась перебраться из Франции в Соединенное Королевство, отказал на середине пролива Ла-Манш. Лодка перевернулась, когда пассажиры пытались повернуть ее обратно к французскому берегу.

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через Ла-Манш, неуклонно увеличивалось на протяжении последних лет. С 2018 года только этим способом в Великобританию перебрались более 110 тыс. нелегалов, несмотря на обещания правящей Консервативной партии решить проблему. В этом году незаконным морским маршрутом воспользовались уже 10,7 тыс. человек - на 41% больше, чем за тот же период 2023 года. Активности преступных группировок, занимающихся незаконной перевозкой людей, способствуют благоприятные погодные условия.