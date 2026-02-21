ВС РФ за минувшую ночь ударили по Украине баллистической ракетой и 120 БПЛА

Ночью 21 февраля ВС РФ нанесли удар по Украине ракетой "Искандер-М" и 120 ударными БПЛА.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-службе воздушных сил ВС Украины.

"В ночь на 21 февраля была произведена атака одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 120 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в результате атаки были зафиксированы попадания в 11 местах.