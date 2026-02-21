Rusiya ötən gecə Ukraynaya ballistik raket və 120 PUA ilə zərbə endirib
Digər ölkələr
- 21 fevral, 2026
- 11:45
Fevralın 21-i gecə saatlarında Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynaya "İskəndər-M" ballistik raketi və 120 pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Fevralın 21-i gecə saatlarında bir "İskəndər-M" ballistik raketi, həmçinin "Shahed", "Gerber", "İtalmas" tipli və digər növ 120 zərbə PUA-sı ilə hücum həyata keçirilib", - mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilib.
Qeyd olunub ki, hücum nəticəsində 11 yerdə zərbə faktı qeydə alınıb.
