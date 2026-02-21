İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Rusiya ötən gecə Ukraynaya ballistik raket və 120 PUA ilə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 21 fevral, 2026
    • 11:45
    Rusiya ötən gecə Ukraynaya ballistik raket və 120 PUA ilə zərbə endirib

    Fevralın 21-i gecə saatlarında Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynaya "İskəndər-M" ballistik raketi və 120 pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Fevralın 21-i gecə saatlarında bir "İskəndər-M" ballistik raketi, həmçinin "Shahed", "Gerber", "İtalmas" tipli və digər növ 120 zərbə PUA-sı ilə hücum həyata keçirilib", - mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilib.

    Qeyd olunub ki, hücum nəticəsində 11 yerdə zərbə faktı qeydə alınıb.

    Rusiya Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    ВС РФ за минувшую ночь ударили по Украине баллистической ракетой и 120 БПЛА

