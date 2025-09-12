ВС РФ ударили по Сумской области Украины, один погибший
Другие страны
- 12 сентября, 2025
- 09:42
ВС РФ атаковали Сумскую область Украины с помощью дронов.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу администрации области Олега Григорова.
В результате ударов погиб один человек
По словам Григорова, удар был нанесен по промышленной зоне, и спровоцировал пожар, под завалами также обнаружили тело охранника.
Последние новости
11:14
В Азербайджане число браков выросло, разводов - сократилосьСоциальная защита
11:12
Moody"s: Развитие Среднего коридора укрепляет кредитное качество Азербайджана, Казахстана и ГрузииИнфраструктура
11:11
В Азербайджане за пять месяцев зарегистрировано более 34 тыс. случаев смертиВнутренняя политика
11:10
В этом году в Азербайджане родились 1 854 двойняшки и 72 тройняшкиЗдоровье
11:09
Доходы населения Азербайджана за 8 мес. выросли на 7,4%Финансы
11:08
Проливные дожди в Нахчыване вызвали ряд последствийПроисшествия
11:06
Назначен заместитель руководителя Службы электронной безопасностиИКТ
11:04
МИД Франции вызовет посла России из-за инцидента в ПольшеДругие страны
10:59