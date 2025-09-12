ВС РФ ударили по Сумской области Украины, один погибший

ВС РФ атаковали Сумскую область Украины с помощью дронов.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу администрации области Олега Григорова.

В результате ударов погиб один человек

По словам Григорова, удар был нанесен по промышленной зоне, и спровоцировал пожар, под завалами также обнаружили тело охранника.