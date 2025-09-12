Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    ВС РФ ударили по Сумской области Украины, один погибший

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 09:42
    ВС РФ ударили по Сумской области Украины, один погибший

    ВС РФ атаковали Сумскую область Украины с помощью дронов.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу администрации области Олега Григорова.

    В результате ударов погиб один человек

    По словам Григорова, удар был нанесен по промышленной зоне, и спровоцировал пожар, под завалами также обнаружили тело охранника.

    Россия Украина российско-украинская война Сумская область Украины жертвы
    Rusiya Ukraynaya zərbə endirib
    Russian armed forces strike Ukraine's Sumy region, one killed

