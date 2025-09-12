İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Rusiya Ukraynaya zərbə endirib

    • 12 sentyabr, 2025
    • 09:49
    Rusiya Ukraynaya zərbə endirib

    Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Sumı vilayətinə dronlarla hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri vilayət administrasiyasının rəhbəri Oleq Qriqorova istinadən məlumat yayıb.

    Zərbələr nəticəsində bir nəfər həlak olub.

    O.Qriqorovun sözlərinə görə, zərbə sənaye zonasına endirilib və yanğına səbəb olub, dağıntılar altında  mühafizəçinin meyiti aşkarlanıb.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Rusiya Ukrayna
    ВС РФ ударили по Сумской области Украины, один погибший
    Russian armed forces strike Ukraine's Sumy region, one killed

