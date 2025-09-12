Rusiya Ukraynaya zərbə endirib
- 12 sentyabr, 2025
- 09:49
Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Sumı vilayətinə dronlarla hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri vilayət administrasiyasının rəhbəri Oleq Qriqorova istinadən məlumat yayıb.
Zərbələr nəticəsində bir nəfər həlak olub.
O.Qriqorovun sözlərinə görə, zərbə sənaye zonasına endirilib və yanğına səbəb olub, dağıntılar altında mühafizəçinin meyiti aşkarlanıb.
