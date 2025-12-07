ВС РФ осуществили массированные атаки на Украину, есть разрушения и погибший

Российские войска осуществили очередные массированные атаки дронами и ракетами по территории Украины. Повреждена энергоинфраструктура и жилые дома.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, под ударом в Кременчугском районе оказались несколько предприятий энергосектора.

"Сегодня ночью россияне совершили массированную комбинированную атаку Полтавщины с помощью ракет и БПЛА. Под ударом оказались несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе", - написал в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

По его словам, в результате ударов произошли пожары, повреждены техническое оборудование, хозяйственное строение на территории одного из частных домов. В результате атаки есть перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате ударов российских беспилотников по городу Новгород-Северский в Черниговской области погиб 50-летний мужчина, загорелись заброшенное здание, жилой дом и хозяйственное сооружение.

Также ВС РФ за сутки 600 раз обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"В целом за сутки российские войска нанесли 649 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области. 43-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Пологовский район", - написал он в телеграм-канале.

Кроме того, по словам Федорова, поступило 14 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.