ВС РФ обстреляли четыре области Украины: 5 погибших и 50 раненых - ДОПОЛНЕНО

Вооруженные силы России атаковали Сумскую, Херсонскую, Харьковскую и Днепропетровскую области Украины, в результате атак погибли пять, еще 50 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили главы областных военных администраций.

Согласно информации, в городе Сумы ударные беспилотники поразили 16-этажный жилой дом.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, возникший пожар в многоэтажке был оперативно ликвидирован, а жителей эвакуировали. Предварительно известно о 11 пострадавших, среди которых 15-летний подросток.

В Херсонской области, по информации главы областной военной администрации Александра Прокудина, за минувшие сутки в результате обстрелов погиб один человек, еще 25 получили ранения.

В свою очередь, глава ОВА Днепропетровской области Александр Ганжи сообщил, что российские силы более 20 раз атаковали два района с применением беспилотников, артиллерии и авиабомб.

"Ранения получили три человека, среди них двое детей",- написал он в своем телеграм-канале.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российские войска наносили удары по Харькову и 11 населенным пунктам области с применением беспилотников различных типов и управляемых авиабомб.

В результате атак погибли четыре человека, еще 11, среди них ребенок, получили ранения.