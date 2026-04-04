    ВС РФ обстреляли четыре области Украины: 5 погибших и 50 раненых - ДОПОЛНЕНО

    • 04 апреля, 2026
    • 10:30
    Вооруженные силы России атаковали Сумскую, Херсонскую, Харьковскую и Днепропетровскую области Украины, в результате атак погибли пять, еще 50 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили главы областных военных администраций.

    Согласно информации, в городе Сумы ударные беспилотники поразили 16-этажный жилой дом.

    По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, возникший пожар в многоэтажке был оперативно ликвидирован, а жителей эвакуировали. Предварительно известно о 11 пострадавших, среди которых 15-летний подросток.

    В Херсонской области, по информации главы областной военной администрации Александра Прокудина, за минувшие сутки в результате обстрелов погиб один человек, еще 25 получили ранения.

    В свою очередь, глава ОВА Днепропетровской области Александр Ганжи сообщил, что российские силы более 20 раз атаковали два района с применением беспилотников, артиллерии и авиабомб.

    "Ранения получили три человека, среди них двое детей",- написал он в своем телеграм-канале.

    Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российские войска наносили удары по Харькову и 11 населенным пунктам области с применением беспилотников различных типов и управляемых авиабомб.

    В результате атак погибли четыре человека, еще 11, среди них ребенок, получили ранения.

    Rusiya ordusu Ukraynanın dörd vilayətini atəşə tutub: 5 ölü, 50 yaralı var - YENİLƏNİB
    Russian forces strike three Ukrainian regions, leaving one dead, dozens wounded

