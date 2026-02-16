Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    ВС РФ нанесли удары по Харьковской и Сумской областях Украины: 8 раненых

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 12:59
    ВС РФ нанесли удары по Харьковской и Сумской областях Украины: 8 раненых

    В результате очередных атак ВС РФ по Харьковской и Сумской областям Украины 8 человек получили ранения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

    Согласно информации, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары БПЛА и управляемыеми авиационными бомбами (УАБ) по ряду населенных пунктов Харьковской области.

    "Пострадали 58- и 25-летние женщины, 61- и 22-летние мужчины, а также 15-летний ребенок. В городе Лозовая повреждена железнодорожная инфраструктура", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции Харьковской области.

    Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, в свою очередь, сообщил о ранении трех мирных жителей.

    "Есть раненые среди гражданских. Великописаревская громада – 43-летняя женщина (попадание FPV-дрона в автомобиль), 54-летний мужчина (наезд на взрывное устройство); Чернеччинская громада – 61-летняя женщина (попадание БПЛА в дом)", – написал Григоров в телеграме в понедельник утром.

    Украина Россия российско-украинская война Харьковская область Сумская область Украины обстрелы пострадавшие
