ВС РФ нанесли удары по Харьковской и Сумской областях Украины: 8 раненых

В результате очередных атак ВС РФ по Харьковской и Сумской областям Украины 8 человек получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно информации, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары БПЛА и управляемыеми авиационными бомбами (УАБ) по ряду населенных пунктов Харьковской области.

"Пострадали 58- и 25-летние женщины, 61- и 22-летние мужчины, а также 15-летний ребенок. В городе Лозовая повреждена железнодорожная инфраструктура", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции Харьковской области.

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, в свою очередь, сообщил о ранении трех мирных жителей.

"Есть раненые среди гражданских. Великописаревская громада – 43-летняя женщина (попадание FPV-дрона в автомобиль), 54-летний мужчина (наезд на взрывное устройство); Чернеччинская громада – 61-летняя женщина (попадание БПЛА в дом)", – написал Григоров в телеграме в понедельник утром.