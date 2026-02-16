ВС РФ нанесли удары по Харьковской и Сумской областях Украины: 8 раненых
- 16 февраля, 2026
- 12:59
В результате очередных атак ВС РФ по Харьковской и Сумской областям Украины 8 человек получили ранения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.
Согласно информации, за прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары БПЛА и управляемыеми авиационными бомбами (УАБ) по ряду населенных пунктов Харьковской области.
"Пострадали 58- и 25-летние женщины, 61- и 22-летние мужчины, а также 15-летний ребенок. В городе Лозовая повреждена железнодорожная инфраструктура", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции Харьковской области.
Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, в свою очередь, сообщил о ранении трех мирных жителей.
"Есть раненые среди гражданских. Великописаревская громада – 43-летняя женщина (попадание FPV-дрона в автомобиль), 54-летний мужчина (наезд на взрывное устройство); Чернеччинская громада – 61-летняя женщина (попадание БПЛА в дом)", – написал Григоров в телеграме в понедельник утром.