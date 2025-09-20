Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    ВС РФ нанесли удар по украинским позициям с помощью "Искандеров"

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 15:24
    ВС РФ нанесли удар по украинским позициям с помощью Искандеров

    ВС РФ нанесли удар по украинским позициям в Черниговской области (Украина) с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

    В ведомстве сообщили, что целью удара был зенитно-ракетный комплекс С-300ПС ВСУ.

