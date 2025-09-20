İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Rusiya Ukraynanın mövqelərinə "İskəndər"lərlə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2025
    • 15:38
    Rusiya Ukraynanın mövqelərinə İskəndərlərlə zərbə endirib

    Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Çerniqov vilayətindəki mövqelərə "İskəndər" əməliyyat-taktiki raket kompleksi ilə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS Rus8iya Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    Nazirlikdən bildirilib ki, zərbənin hədəfi Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin "S-300PS" zenit-raket kompleksi olub.

    Rusiya Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    ВС РФ нанесли удар по украинским позициям с помощью "Искандеров"

