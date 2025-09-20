Rusiya Ukraynanın mövqelərinə "İskəndər"lərlə zərbə endirib
Digər ölkələr
- 20 sentyabr, 2025
- 15:38
Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Çerniqov vilayətindəki mövqelərə "İskəndər" əməliyyat-taktiki raket kompleksi ilə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS Rus8iya Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
Nazirlikdən bildirilib ki, zərbənin hədəfi Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin "S-300PS" zenit-raket kompleksi olub.
