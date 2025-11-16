ВС РФ нанесли 769 ударов по Запорожью, погиб один человек

В результате атак РФ на Запорожскую область Украины один человек погиб, еще один ранен.

Как передает Report, об этом сообщил Запорожской областной военной администрации начальник ОВА Иван Федоров в телеграм-канале.

По его словам, в течение суток российские военные нанесли 769 ударов по 18 населенным пунктам области. В частности, было совершено шесть авиаударов по Малокатериновке, Терноватому, Приморскому, Гуляйполю, Железнодорожному и Косовцевому.

"480 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Камышеваху, Беленькое, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривне, Варваровку и Ровнополье", - написал Федоров.

Кроме того, зафиксировано пять обстрелов из РСЗО по Степногорску, Белогорью и Ровнополью, а также 278 артиллерийских ударов по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Варваровки и Ровнополья.

"Поступили сообщения о повреждении жилья и автомобилей", - подытожил он.