İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücum edib, ölən və yaralanan var

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2025
    • 11:50
    Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücum edib, ölən və yaralanan var

    Rusiya ordusunun Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücumları nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Zaporojye vilayətinin Hərbi Administrasiyasının rəisi İvan Fedorov telegram kanalında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, gün ərzində Rusiya qüvvələri bölgədəki 18 yaşayış məntəqəsinə 769 hava hücumu həyata keçirib. Xüsusilə, Malokaterinovka, Ternovatı, Primorsk, Qulyaypole, Jeleznodoroznı və Kosivtseveyə altı hava hücumu həyata keçirilib.

    Bundan əlavə, Stepnoqorsk, Beloqorye və Rovnopolliyaya, eləcə də Çervonodneprovka, Stepnoqorsk, Primorsk, Qulyaypolye, Orexovo, Novoandreyevka, Malaya Tokmaçka, Çarivne, Varvarovka və Rovnopolliyada 278 artilleriya zərbəsi qeydə alınıb.

    "Evlərə və nəqliyyat vasitələrinə ziyan dəyməsi barədə məlumatlar daxil olub", - o, fikirlərini yekunlaşdırıb.

    Rusiya Ukrayna Hücum
    ВС РФ нанесли 769 ударов по Запорожью, погиб один человек

    Son xəbərlər

    12:05

    Azərbaycanlı basketbolçu klubu üçün sponsor axtarır

    Komanda
    11:58

    Prezident: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri rəqəmsal kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük potensiala malikdirlər

    Xarici siyasət
    11:54

    İlham Əliyev: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya Şərq və Qərb, Şimal və Cənub arasında birləşdirici həlqədir

    Xarici siyasət
    11:50

    Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücum edib, ölən və yaralanan var

    Digər ölkələr
    11:48

    İlham Əliyev: Vaşinqton razılaşmaları regionun tranzit imkanlarını genişləndirəcək

    Xarici siyasət
    11:41

    Prezident: Mərkəzi Asiya və Azərbaycan bu gün vahid geosiyasi regiondur

    Xarici siyasət
    11:34

    Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına tam hüquqlu üzv olması qərarı qəbul olundu

    Xarici siyasət
    11:32

    İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında çıxış edib

    Xarici siyasət
    11:29

    İlham Əliyev Mərkəzi Asiya ölkələrinin liderlərini Azərbaycanın məsləhətləşmə görüşləri formatına qoşulması barədə qərarına görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti