Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücum edib, ölən və yaralanan var
- 16 noyabr, 2025
- 11:50
Rusiya ordusunun Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücumları nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Zaporojye vilayətinin Hərbi Administrasiyasının rəisi İvan Fedorov telegram kanalında bildirib.
Onun sözlərinə görə, gün ərzində Rusiya qüvvələri bölgədəki 18 yaşayış məntəqəsinə 769 hava hücumu həyata keçirib. Xüsusilə, Malokaterinovka, Ternovatı, Primorsk, Qulyaypole, Jeleznodoroznı və Kosivtseveyə altı hava hücumu həyata keçirilib.
Bundan əlavə, Stepnoqorsk, Beloqorye və Rovnopolliyaya, eləcə də Çervonodneprovka, Stepnoqorsk, Primorsk, Qulyaypolye, Orexovo, Novoandreyevka, Malaya Tokmaçka, Çarivne, Varvarovka və Rovnopolliyada 278 artilleriya zərbəsi qeydə alınıb.
"Evlərə və nəqliyyat vasitələrinə ziyan dəyməsi barədə məlumatlar daxil olub", - o, fikirlərini yekunlaşdırıb.