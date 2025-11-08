ВС РФ атаковали и повредили ТЭС ДТЭК

Российские войска нанесли очередной удар по теплоэлектростанции Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК).

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

"Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела", - говорится в сообщении.

Какая именно из электростанций была атакована не сообщается.

В компании добавили, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы более 210 раз.