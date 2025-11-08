ВС РФ атаковали и повредили ТЭС ДТЭК
08 ноября, 2025
- 21:04
Российские войска нанесли очередной удар по теплоэлектростанции Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК).
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
"Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрела", - говорится в сообщении.
Какая именно из электростанций была атакована не сообщается.
В компании добавили, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы более 210 раз.
