    Rusiya qoşunları Ukraynanın istilik elektrik stansiyasına hücum edib

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2025
    • 23:56
    Rusiya qoşunları Donbas Yanacaq və Enerji Şirkətinə (DTEK) məxsus istilik elektrik stansiyasına növbəti hücum təşkil edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna mətbuatı xəbər yayıb.

    "Rusiya yenidən DTEK istilik elektrik stansiyasına hücum edib. Avadanlıqlara ciddi ziyan dəyib. Biz atəşin fəsadlarının aradan qaldırılması üzərində işləyirik", - məlumatda bildirilib.

    Hücumun hansı elektrik stansiyasına edildiyi məlum deyil.

    Şirkət əlavə edib ki, tammiqyaslı hücumun başlanğıcından bəri DTEK-nin istilik elektrik stansiyalarına 200-dən çox hücum edilib.

