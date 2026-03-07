Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ВС Ирана атаковали базы США в Ираке и Бахрейне

    • 07 марта, 2026
    • 20:23
    Иранские военные нанесли удары по американским базам в Ираке и Бахрейне.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, после атаки, нанесенной ВС исламской республики, на американской авиабазе Харир в иракском Эрбиле начался пожар.

    Отмечается, что также ВС Ирана нанесли удар по американским военным на базе Джуффаир в Бахрейне в ответ на атаку США на инфраструктуру на иранском острове Кешм.

    Министерства обороны ОАЭ, Катара и Кувейта также сообщают об интенсивной работе систем ПВО, отражающих иранские удары ракетами и беспилотниками по территориям этих стран.

    Операция США и Израиля против Ирана иранские атаки американские базы Ирак Бахрейн
