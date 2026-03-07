Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Арагчи: Атаки США на инфраструктуру Ирана будут иметь серьезные последствия

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 18:29
    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об очередное атаке американских войск на инфраструктуру Ирана.

    Как передает Report, об этом глава МИД написал в соцсети Х.

    "США совершили преступление, атаковав опреснительную установку на острове Кешм. В связи с чем прервано водоснабжение в 30 деревнях.

    Атака на инфраструктуру Ирана - это опасный шаг с серьезными последствиями. Этот прецедент создали США, а не Иран", - подчеркнул Арагчи.

