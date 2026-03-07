Арагчи: Атаки США на инфраструктуру Ирана будут иметь серьезные последствия
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 18:29
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об очередное атаке американских войск на инфраструктуру Ирана.
Как передает Report, об этом глава МИД написал в соцсети Х.
"США совершили преступление, атаковав опреснительную установку на острове Кешм. В связи с чем прервано водоснабжение в 30 деревнях.
Атака на инфраструктуру Ирана - это опасный шаг с серьезными последствиями. Этот прецедент создали США, а не Иран", - подчеркнул Арагчи.
