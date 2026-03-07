Арагчи: Атаки США на инфраструктуру Ирана будут иметь серьезные последствия

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об очередное атаке американских войск на инфраструктуру Ирана.

Как передает Report, об этом глава МИД написал в соцсети Х.

"США совершили преступление, атаковав опреснительную установку на острове Кешм. В связи с чем прервано водоснабжение в 30 деревнях.

Атака на инфраструктуру Ирана - это опасный шаг с серьезными последствиями. Этот прецедент создали США, а не Иран", - подчеркнул Арагчи.