Временные силы ООН в Ливане заявили, что военные ЦАХАЛ бросили в них гранаты

Временные силы ООН в Ливане заявили, что вчера Армия обороны Израиля бросала гранаты в их сторону и в ливанских солдат на юге страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.

Согласно информации, силы ООН и ливанские войска оказывали помощь мирным рабочим в деревне Марун ар-Рас, которые пытались расчистить руины домов, разрушенных во время войны.

"Около 11:30 утра в двух разных местах услышали взрыв гранаты, примерно в 500 метрах от них", - говорится в заявлении временных сил.

Через несколько мгновений первая группа увидела пролетающий над ними дрон и стала свидетелем взрыва примерно в 30–40 метрах от него. Примерно через 20 минут вторая группа увидела, как другой дрон сбросил гранату, которая взорвалась всего в 20 метрах над их головами.

Силы ООН заранее проинформировали ЦАХАЛ об этих действиях и немедленно потребовали прекратить огонь.

"К счастью, никто не пострадал, и работы в конечном итоге продолжились", - отметили в организации, осудив действия Израиля и заявив, что они представляют собой нарушение резолюции 1701 Совбеза.