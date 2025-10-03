Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 20:19
    Временные силы ООН в Ливане заявили, что военные ЦАХАЛ бросили в них гранаты

    Временные силы ООН в Ливане заявили, что вчера Армия обороны Израиля бросала гранаты в их сторону и в ливанских солдат на юге страны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.

    Согласно информации, силы ООН и ливанские войска оказывали помощь мирным рабочим в деревне Марун ар-Рас, которые пытались расчистить руины домов, разрушенных во время войны.

    "Около 11:30 утра в двух разных местах услышали взрыв гранаты, примерно в 500 метрах от них", - говорится в заявлении временных сил.

    Через несколько мгновений первая группа увидела пролетающий над ними дрон и стала свидетелем взрыва примерно в 30–40 метрах от него. Примерно через 20 минут вторая группа увидела, как другой дрон сбросил гранату, которая взорвалась всего в 20 метрах над их головами.

    Силы ООН заранее проинформировали ЦАХАЛ об этих действиях и немедленно потребовали прекратить огонь.

    "К счастью, никто не пострадал, и работы в конечном итоге продолжились", - отметили в организации, осудив действия Израиля и заявив, что они представляют собой нарушение резолюции 1701 Совбеза.

    Лента новостей