    Временное правительство Венесуэлы освободило по меньшей мере 4 американцев

    14 января, 2026
    • 05:20
    Временное правительство Венесуэлы освободило по меньшей мере 4 американцев

    Временное правительство Венесуэлы освободило по меньшей мере четырех американцев, находившихся в заключении в Венесуэле.

    Как передает Report, об этом сообщил CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией,

    Это первое известное освобождение американских заключенных после похищения Николаса Мадуро, и оно происходит на фоне того, как временное правительство Венесуэлы во главе с Дельси Родригес начало освобождать десятки политических заключенных.

