Временное правительство Венесуэлы освободило по меньшей мере 4 американцев
- 14 января, 2026
- 05:20
Временное правительство Венесуэлы освободило по меньшей мере четырех американцев, находившихся в заключении в Венесуэле.
Как передает Report, об этом сообщил CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией,
Это первое известное освобождение американских заключенных после похищения Николаса Мадуро, и оно происходит на фоне того, как временное правительство Венесуэлы во главе с Дельси Родригес начало освобождать десятки политических заключенных.
Временное правительство Венесуэлы освободило по меньшей мере 4 американцев
