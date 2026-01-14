Временное правительство Венесуэлы освободило по меньшей мере 4 американцев

Временное правительство Венесуэлы освободило по меньшей мере четырех американцев, находившихся в заключении в Венесуэле.

Как передает Report, об этом сообщил CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией,

Это первое известное освобождение американских заключенных после похищения Николаса Мадуро, и оно происходит на фоне того, как временное правительство Венесуэлы во главе с Дельси Родригес начало освобождать десятки политических заключенных.