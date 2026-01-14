Venesuelanın müvəqqəti hökuməti Amerika vətəndaşlarını azadlığa buraxıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    • 14 yanvar, 2026
    • 05:48
    Venesuelanın müvəqqəti hökuməti ölkədə saxlanılan ən azı dörd Amerika vətəndaşını azadlığa buraxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "CNN" vəziyyətlə tanış mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Bu, Nikolas Maduronun qaçırılmasından bəri ilk məlum Amerika məhkumlarının azad edilməsidir və Delsi Rodriqesin rəhbərlik etdiyi Venesuela müvəqqəti hökuməti onlarla siyasi məhbusu azadlığa buraxmağa başladığı vaxta təsadüf edir.

    Временное правительство Венесуэлы освободило по меньшей мере 4 американцев

