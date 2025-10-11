Врач Трампа: Президент США пребывает в исключительной физической форме

Президент США Дональд Трамп успешно прошел медосмотр, который выявил, что он пребывает в исключительной физической форме.

Как передает Report, об этом говорится в заключении лечащего врача Трампа, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Трамп "успешно прошел плановое медицинское обследование" в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. "Комплексные лабораторные исследования, проведенные в ходе визита, показали отличные результаты", - отметил врач президента США, пояснив, что "метаболические, гематологические и кардиологические показатели" Трампа остаются стабильными. Кроме того, "в преддверии международных поездок" ему были сделаны прививки от гриппа и COVID-19.

"Президент Трамп продолжает демонстрировать отличное общее состояние здоровья", - отметил лечащий врач американского лидера, по словам которого "кардиологический возраст" Трампа оказался "примерно на 14 лет меньше фактического". "Президент Трамп пребывает в исключительной физической форме, демонстрируя высокие показатели работы сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и опорно-двигательной систем", - подчеркивается в заключении врача.