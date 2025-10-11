Trampın həkimi: ABŞ Prezidenti müstəsna fiziki formadadır

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 07:34
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp müstəsna fiziki formada olduğunu aşkar edən tibbi müayinədən uğurla keçdi.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Trampı müalicə edən həkimin Ağ Evin Mətbuat xidməti tərəfindən yayılan rəyində deyilir.

    Sənəddə qeyd olunur ki, Tramp Vaşinqton ətrafındakı Uolter Rid adına Hərbi Tibb Mərkəzində planlı tibbi müayinədən uğurla keçib.

    "Aparılan kompleks laboratoriya tədqiqatları əla nəticələr göstərdi", - ABŞ Prezidentinin həkimi Trampın metabolik, hematoloji və kardioloji göstəricilərinin sabit qaldığını izah edib.

    Bundan əlavə, beynəlxalq səyahətlər ərəfəsində ona qrip və COVID-19 peyvəndi vurulub. "Prezident Tramp ümumi sağlamlıq nümayiş etdirməyə davam edir" - Amerika liderinin həkimi Trampın "kardioloji yaşı"nın təxminən 14 il az olduğunu söyləyib.

    "Prezident Tramp müstəsna fiziki formadadır, ürək-damar, tənəffüs, sinir və dayaq-hərəkət sistemlərinin yüksək göstəricilərini nümayiş etdirir", - həkimin rəyində vurğulanır.

