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Возраст самых пожилых граждан КНР с прививкой от коронавируса превышает 100 лет

Возраст самых пожилых граждан КНР с прививкой от коронавируса превышает 100 лет Возраст наиболее пожилых граждан, вакцинированных в Китае от коронавируса, превышает 100 лет.
Другие страны
7 июня 2021 г. 09:29
Возраст самых пожилых граждан КНР с прививкой от коронавируса превышает 100 лет

Возраст наиболее пожилых граждан, вакцинированных в Китае от коронавируса, превышает 100 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

"Вакцинация в нашей стране в соответствии с проводимой общенациональной кампанией доступна лицам старше 18 лет. Самым пожилым жителям, сделавшим прививку от ковида, более 100 лет", - приводит его слова агентство "Синьхуа".

Как уточнил чиновник, китайские специалисты уже обсудили вопрос понижения возрастного порога таким образом, чтобы вакцину могли получить несовершеннолетние.

"Что касается детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет, прививки от коронавируса будут доступны и для них после получения [особого] разрешения компетентных органов. Представители этой возрастной группы пройдут вакцинацию в случае необходимости", - рассказал Цзэн Исинь.

Согласно официальным данным, количество сделанных в КНР прививок от коронавируса за последние семь дней увеличилось на 19,3%, превысив 763 млн. 5 июня власти страны обеспечили вакцинацию 18,5 млн человек - всего за 24 часа число привившихся от COVID-19 в стране выросло на 2,5%.

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Версия на английском языке Oldest vaccine recipients in China aged over 100 years

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