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    Лавров: Возможность для возобновления сотрудничества России и новой администрации США по Сирии существует

    Да, такая возможность есть

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Возможность для возобновления сотрудничества России и новой администрации США по Сирии существует.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Национальный интерес" (National interest).

    "Что касается вопроса о том, можем ли мы возобновить сотрудничество: да, такая возможность есть", - заявил Лавров.

    Он также отметил, что "президент Дональд Трамп заявил, что борьба с терроризмом является для него первоочередной задачей во внешней политике, и это, на мой взгляд, совершенно логично. Уверен, мы будем придерживаться того же подхода".

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