О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 в Европе с апреля на 60%

ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 в Европе с апреля на 60% Еженедельное количество случаев заболевания COVID-19 в Европе снизилось с 1,7 млн в середине апреля до около 685 тыс. новых случаев на прошлой неделе, что означает уменьшение на 60% за месяц.
Другие страны
20 мая 2021 г. 14:11
ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 в Европе с апреля на 60%

Еженедельное количество случаев заболевания COVID-19 в Европе снизилось с 1,7 млн в середине апреля до около 685 тыс. новых случаев на прошлой неделе, что означает уменьшение на 60% за месяц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене.

"Количество случаев в Европе в неделю снизилось с 1,7 млн в середине апреля до почти 685 тыс. новых случаев на прошлой неделе. Это уменьшение на 60% за месяц", - отметил он.

Клюге пояснил, что на прошлой неделе заболеваемость оставалась высокой в восьми странах региона - более 150 новых случаев на 100 тыс. человек. "Пандемия еще не закончилась", - пояснил он.

В ВОЗ считают, что в ближайшие месяцы отмена ограничительных мер и повышение мобильности людей может привести к увеличению числа случаев передачи инфекции в Европе. "Если социальные меры будут смягчены, как это в настоящее время делается в большинстве стран региона, необходимо удвоить усилия по тестированию и секвенированию, изоляции, отслеживанию контактов, карантину и вакцинации, чтобы сохранить контроль и обеспечить сохранение тенденций к снижению", - подчеркнул Клюге.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке WHO notes 60% decrease in Europe's COVID incidence since April
Версия на азербайджанском языке ÜST: Avropada koronavirusa yoluxma kəskin azalıb

Другие новости из категории

Правительство Индии призвало штаты объявить эпидемию черной плесени
Правительство Индии призвало штаты объявить эпидемию "черной плесени"
20 мая 2021 г. 15:35
Совет ООН по правам человека соберет внеочередное заседание по Израилю и Палестине
Совет ООН по правам человека соберет внеочередное заседание по Израилю и Палестине
20 мая 2021 г. 15:09
В Польше во время военных учений угнали самолет - ОБНОВЛЕНО
В Польше во время военных учений "угнали" самолет - ОБНОВЛЕНО
20 мая 2021 г. 13:20
При взрыве в Афганистане погибли девять человек
При взрыве в Афганистане погибли девять человек
20 мая 2021 г. 11:19
Семь человек обезглавили во время бунта в тюрьме в Гватемале
Семь человек обезглавили во время бунта в тюрьме в Гватемале
20 мая 2021 г. 09:15
Лавров пошутил на тему встречи Путина с Байденом
Лавров пошутил на тему встречи Путина с Байденом
20 мая 2021 г. 08:42
Япония повысит расходы на оборону
Япония повысит расходы на оборону
20 мая 2021 г. 04:47
США: Мы ответим, если Россия совершит агрессию против наших союзников
США: Мы ответим, если Россия совершит агрессию против наших союзников
20 мая 2021 г. 02:46
Израильская армия уничтожила системы ПВО ХАМАС
Израильская армия уничтожила системы ПВО ХАМАС
20 мая 2021 г. 02:30
В Китае зафиксировали вспышку гриппа H5N8 среди диких птиц
В Китае зафиксировали вспышку гриппа H5N8 среди диких птиц
19 мая 2021 г. 20:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi