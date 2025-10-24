ВОЗ: Восстановление здравоохранения в Газе обойдется в минимум $7 млрд

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 03:06
    Затраты на восстановление системы здравоохранения сектора Газа составят не менее $7 млрд.

    Как передает Report, об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

    "Общие затраты на восстановление системы здравоохранения Газы составят не менее $7 млрд", - сказал он.

    По словам главы ВОЗ, ранее организация помогла эвакуировать 41 пациента и 145 сопровождающих лиц в несколько стран.

    "Однако все еще остается 15 тыс. пациентов, которым требуется лечение за пределами Газы, в том числе 4 тыс. детей", - пояснил Гебрейесус. Он добавил, что более 700 человек умерли, не дождавшись эвакуации.

    Согласно оперативной оценке ООН, ЕС и Всемирного банка, на восстановление Газы потребуется около $70 млрд, при этом восстановлены будут не все территории.

