ВОЗ: Восстановление здравоохранения в Газе обойдется в минимум $7 млрд
- 24 октября, 2025
- 03:06
Затраты на восстановление системы здравоохранения сектора Газа составят не менее $7 млрд.
Как передает Report, об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
"Общие затраты на восстановление системы здравоохранения Газы составят не менее $7 млрд", - сказал он.
По словам главы ВОЗ, ранее организация помогла эвакуировать 41 пациента и 145 сопровождающих лиц в несколько стран.
"Однако все еще остается 15 тыс. пациентов, которым требуется лечение за пределами Газы, в том числе 4 тыс. детей", - пояснил Гебрейесус. Он добавил, что более 700 человек умерли, не дождавшись эвакуации.
Согласно оперативной оценке ООН, ЕС и Всемирного банка, на восстановление Газы потребуется около $70 млрд, при этом восстановлены будут не все территории.