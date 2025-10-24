ÜST: Qəzzada səhiyyənin bərpası azı 7 milyard dollara başa gələcək
- 24 oktyabr, 2025
- 04:27
Qəzza zolağının səhiyyə sisteminin bərpasının xərcləri azı 7 milyard dollar (ABŞ) olacaq.
"Report"un məlumatına görə, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus Cenevrədə keçirilən brifinqdə açıqlayıb.
"Qəzzanın səhiyyə sisteminin bərpasının ümumi xərci azı 7 milyard dollar olacaq", - o deyib.
ÜST rəhbərinin sözlərinə görə, təşkilat əvvəllər 41 xəstənin və 145 müşayiətçinin bir neçə ölkəyə təxliyəsinə kömək edib.
"Lakin Qəzzadan kənarda müalicəyə ehtiyacı olan 15 000 xəstə var, o cümlədən 4 000 uşaq", - Qebreyesus izah edib. O əlavə edib ki, 700-dən çox insan təxliyə olunmadan ölüb.
BMT, Aİ və Dünya Bankının əməliyyat hesablamalarına görə, Qəzzanın bərpası təxminən 70 milyard dollar tələb edəcək və bütün ərazilər bərpa olunmayacaq.