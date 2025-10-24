İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    ÜST: Qəzzada səhiyyənin bərpası azı 7 milyard dollara başa gələcək

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 04:27
    ÜST: Qəzzada səhiyyənin bərpası azı 7 milyard dollara başa gələcək

    Qəzza zolağının səhiyyə sisteminin bərpasının xərcləri azı 7 milyard dollar (ABŞ) olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus Cenevrədə keçirilən brifinqdə açıqlayıb.

    "Qəzzanın səhiyyə sisteminin bərpasının ümumi xərci azı 7 milyard dollar olacaq", - o deyib.

    ÜST rəhbərinin sözlərinə görə, təşkilat əvvəllər 41 xəstənin və 145 müşayiətçinin bir neçə ölkəyə təxliyəsinə kömək edib.

    "Lakin Qəzzadan kənarda müalicəyə ehtiyacı olan 15 000 xəstə var, o cümlədən 4 000 uşaq", - Qebreyesus izah edib. O əlavə edib ki, 700-dən çox insan təxliyə olunmadan ölüb.

    BMT, Aİ və Dünya Bankının əməliyyat hesablamalarına görə, Qəzzanın bərpası təxminən 70 milyard dollar tələb edəcək və bütün ərazilər bərpa olunmayacaq.

    ÜST Qəzza səhiyyə xərcləri
    ВОЗ: Восстановление здравоохранения в Газе обойдется в минимум $7 млрд

    Son xəbərlər

    04:27

    ÜST: Qəzzada səhiyyənin bərpası azı 7 milyard dollara başa gələcək

    Digər ölkələr
    03:53

    KİV: ABŞ və Qətər Aİ-nin Rusiya qazına qadağasından sonrakı boşluğu dolduracaq

    Digər ölkələr
    03:17

    Tramp: İsrailin İordan çayını qərb sahilini ilhaq etməsi təhlükəsi yoxdur

    Digər ölkələr
    02:48

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Hansı ərazilər Azərbaycana təhvil veriləcək

    Daxili siyasət
    02:36

    KİV: Azərbaycanın qlobal nüfuzu artır, Bakı ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki səylərində rol oynayır

    Analitika
    02:05

    Çinin raketi eksperimental rabitə peykini orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    01:37

    Tramp: ABŞ narkotik kartellərinə müharibə elan edib

    Digər ölkələr
    01:03

    UEFA Konfrans Liqası: Türkiyə və İtaliya komandaları inamlı qələbə qazanıb

    Futbol
    01:02

    UEFA Avropa Liqası: "Roma" öz meydanında uduzub, "Lion" qalib gəlib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti