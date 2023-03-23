ВОЗ: Риск распространения холеры в мире очень высок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает риск дальнейшего распространения холеры в мире как очень высокий, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает риск дальнейшего распространения холеры в мире как очень высокий, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в информационном бюллетене ВОЗ, по состоянию на 20 марта из 24 государств продолжали поступать сообщения о новых случаях заболевания.

"С 11 февраля 2023 года, когда был опубликован предыдущий обзор по холере в мире, глобальная ситуация ухудшилась. Четыре новые страны сообщили о вспышках болезни, а их общее число по состоянию на 20 марта достигло 24", - отметили в ВОЗ.

"Учитывая нынешнюю ситуацию, ВОЗ расценивает риск на глобальном уровне как очень высокий", - говорится в сообщении.