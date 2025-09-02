ВОЗ: На самоубийства приходится как минимум одна из 100 смертей во всем мире

Всемирная организация здравоохранения заявила, что как минимум одна из 100 смертей в мире приходится на самоубийство.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, ВОЗ призвала к срочным действиям по прекращению растущего кризиса психического здоровья, особенно среди молодежи.

ВОЗ заявила, что, хотя в последние годы уровень самоубийств в мире несколько снизился, прогресс в борьбе с этой проблемой слишком медленный.

"Во всем мире самоубийство является причиной более чем одного из 100 случаев смерти, и на каждую смерть приходится 20 попыток самоубийства", - заявила Девора Кестель, директор Департамента по вопросам психического здоровья и употребления психоактивных веществ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отвечающий за глобальную политику и программы в области психического здоровья.

По данным Агентства ООН по здравоохранению, в 2021 году (последнем году, по которому имеются данные) в мире было совершено около 727 тыс. самоубийств.

В 2021 году это была вторая по значимости причина смерти среди девушек и женщин в возрасте от 15 до 29 лет и третья по значимости причина смерти среди мужчин той же возрастной категории.

Несмотря на 35-процентное снижение показателя самоубийств по возрастным группам в мире в период с 2000 по 2021 год, цель не достигнута: текущий прогресс позволяет предположить, что самоубийства снизятся всего лишь на 12 процентов вместо предполагаемого снижения на треть в период с 2015 по 2030 год.

Также отмечается, что почти три четверти всех самоубийств происходят в странах с низким уровнем дохода, где проживает большая часть населения мира.