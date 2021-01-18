ВОЗ: Равный доступ к вакцине под угрозой

В 49 самых обеспеченных государствах жители получили уже более 39 миллионов доз вакцины, в то время как в одной из самых бедных стран было сделано всего 25 прививок

Мир находится на грани моральной катастрофы, в 49 самых обеспеченных государствах жители получили уже более 39 миллионов доз вакцины, в то время как в одной из самых бедных стран было сделано всего 25 прививок.

Как передает Report , об этом заявил глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Я скажу прямо: мир на грани катастрофической моральной ошибки — и ценой этой ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах мира", — заявил Гебрейесус.

По его словам, под угрозой находятся планы обеспечить людям из разных стран равный доступ к вакцинации.

В конце декабря глава ВОЗ предупреждал, что мир ждут новые испытания в связи с пандемией коронавируса. Он призвал страны делиться информацией, чтобы более эффективно справляться с новыми мутациями SARS-CoV-2.