    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    ВОЗ приостановила эвакуацию пациентов из Газы после гибели сотрудника

    • 07 апреля, 2026
    ВОЗ приостановила эвакуацию пациентов из Газы после гибели сотрудника

    Всемирная организация здравоохранения приостановила медицинскую эвакуацию пациентов из сектора Газа после гибели одного из сотрудников.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Всемирная организация здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети X.

    "ВОЗ с прискорбием подтверждает, что сегодня в результате инцидента, связанного с безопасностью, в секторе Газа был убит человек, работавший по контракту с организацией и оказывавший ей услуги. <...> После инцидента ВОЗ приостановила сегодняшнюю медицинскую эвакуацию пациентов из Газы через Рафах в Египет. Медицинская эвакуация останется приостановленной до дальнейшего уведомления", - отметил он.

    Гебрейесус добавил, что на месте происшествия находились еще два сотрудника ВОЗ, которые не пострадали.

    По его словам, соответствующие органы проведут расследование инцидента.

    ВОЗ приостановила эвакуацию пациентов из Газы после гибели сотрудника

