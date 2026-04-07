ВОЗ приостановила эвакуацию пациентов из Газы после гибели сотрудника

Всемирная организация здравоохранения приостановила медицинскую эвакуацию пациентов из сектора Газа после гибели одного из сотрудников.

Как передает Report, об этом сообщил глава Всемирная организация здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети X.

"ВОЗ с прискорбием подтверждает, что сегодня в результате инцидента, связанного с безопасностью, в секторе Газа был убит человек, работавший по контракту с организацией и оказывавший ей услуги. <...> После инцидента ВОЗ приостановила сегодняшнюю медицинскую эвакуацию пациентов из Газы через Рафах в Египет. Медицинская эвакуация останется приостановленной до дальнейшего уведомления", - отметил он.

Гебрейесус добавил, что на месте происшествия находились еще два сотрудника ВОЗ, которые не пострадали.

По его словам, соответствующие органы проведут расследование инцидента.