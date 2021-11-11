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ВОЗ предупредила об угрозе вспышек кори

ВОЗ предупредила об угрозе вспышек кори Более 22 млн детей из-за пандемии COVID-19 пропустили в 2020 году первую из двух инъекций вакцины от кори, что повышает риск вспышек этого заболевания.
Другие страны
11 ноября 2021 г. 06:27
ВОЗ предупредила об угрозе вспышек кори

Более 22 млн детей из-за пандемии COVID-19 пропустили в 2020 году первую из двух инъекций вакцины от кори, что повышает риск вспышек этого заболевания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду вечером совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

"В 2020 году более 22 млн детей пропустили первую дозу вакцины от кори. Это на 3 млн больше, чем в 2019 году, что представляет собой самое большое увеличение за последние два десятилетия и создает опасные условия для возникновения вспышек", - констатировали эксперты. Вторую дозу вакцины получили лишь 70% детей, что значительно меньше необходимого для защиты населения 95-процентного охвата иммунизацией.

Хотя в 2020 году было зарегистрировано на 80% меньше заболевших, чем в 2019-м, в целом эпидемиологическое наблюдение за корью в мире ослабло, считают авторы доклада. Это проявилось, в частности, в том, что в минувшем году в лаборатории было направлено наименьшее за 10 лет количество образцов биоматериала для проведения анализов. "Слабые мониторинг кори, тестирование и информирование о болезни ставят под угрозу способность стран предотвращать вспышки этой крайне заразной болезни", - подчеркнули в ВОЗ и CDC.

Крупные вспышки заболевания произошли в 26 странах, на которые пришлись суммарно 84% всех случаев кори в 2020 году. Из-за пандемии COVID-19 в 23 странах были отложены кампании вакцинации. "Сообщений о заболеваниях стало в прошлом году меньше, однако имеются свидетельства, что мы, скорее всего, видим сейчас затишье перед бурей, поскольку риск вспышек продолжает расти в мире", - заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен. "Исключительно важно провести как можно быстрее вакцинацию от COVID-19. Однако это требует новых ресурсов, чтобы не пострадали основные программы вакцинации", - подчеркнула она. "Плановая вакцинация должна быть защищена и усилена. В противном случае мы рискуем обменять одну смертоносную болезнь на другую", - предупредила О'Брайен.

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