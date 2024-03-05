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ВОЗ назвала ситуацию с продовольствием в Газе критической

ВОЗ назвала ситуацию с продовольствием в Газе критической Официально говорить о голоде в Газе пока невозможно, но ухудшение продовольственной ситуации за такой короткий промежуток времени беспрецедентно.
Другие страны
5 марта 2024 г. 14:55
ВОЗ назвала ситуацию с продовольствием в Газе критической

Продовольственная ситуация в Газе критическая.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ Ричард Пеперкорн.

"Нет, пока ещё невозможно официально объявить, что в Газе голод, это технический вопрос. Это не меняет того факта, что ситуация с продовольствием критическая, что тем более удивительно, если вспомнить, что в анклаве, который производил всевозможные продукты, никогда не было проблем с продовольствием. Скорость, с которой ситуация ухудшилась за такой короткий промежуток времени, беспрецедентна", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ÜST Qəzzada ərzaqla bağlı vəziyyəti kritik adlandırıb
Версия на английском языке WHO calls food situation in Gaza critical

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