ВОЗ назвала ситуацию с продовольствием в Газе критической

Официально говорить о голоде в Газе пока невозможно, но ухудшение продовольственной ситуации за такой короткий промежуток времени беспрецедентно.

Продовольственная ситуация в Газе критическая.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ Ричард Пеперкорн.

"Нет, пока ещё невозможно официально объявить, что в Газе голод, это технический вопрос. Это не меняет того факта, что ситуация с продовольствием критическая, что тем более удивительно, если вспомнить, что в анклаве, который производил всевозможные продукты, никогда не было проблем с продовольствием. Скорость, с которой ситуация ухудшилась за такой короткий промежуток времени, беспрецедентна", - сказал он.