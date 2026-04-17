Вотрен: Бельгия, Нидерланды и Франция имеют возможности для разминирования в Ормузе

Министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила, что ряд европейских стран, включая Бельгию, Нидерланды и Францию, располагают возможностями по разминированию, которые могут быть задействованы для обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующее заявление было сделано в эфире французского телеканала TF1.

"Существуют возможности для предоставления полностью обеспеченных услуг сопровождения - то есть, разумеется, никоим образом не наступательных - для обеспечения безопасного прохождения судов через пролив; именно это будет обсуждаться сегодня в Париже", - заявила министр.

По ее словам, речь идет о мерах, направленных исключительно на обеспечение безопасности навигации, без наступательного характера.

Отметим, что сегодня Великобритания и Франция будут председательствовать на встрече представителей около 40 стран, посвященной ситуации в Ормузском проливе.