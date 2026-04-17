Вотрен: Бельгия, Нидерланды и Франция имеют возможности для разминирования в Ормузе
- 17 апреля, 2026
- 10:42
Министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила, что ряд европейских стран, включая Бельгию, Нидерланды и Францию, располагают возможностями по разминированию, которые могут быть задействованы для обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующее заявление было сделано в эфире французского телеканала TF1.
"Существуют возможности для предоставления полностью обеспеченных услуг сопровождения - то есть, разумеется, никоим образом не наступательных - для обеспечения безопасного прохождения судов через пролив; именно это будет обсуждаться сегодня в Париже", - заявила министр.
По ее словам, речь идет о мерах, направленных исключительно на обеспечение безопасности навигации, без наступательного характера.
Отметим, что сегодня Великобритания и Франция будут председательствовать на встрече представителей около 40 стран, посвященной ситуации в Ормузском проливе.