Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Вотрен: Бельгия, Нидерланды и Франция имеют возможности для разминирования в Ормузе

    Другие страны
    17 апреля, 2026
    • 10:42
    Вотрен: Бельгия, Нидерланды и Франция имеют возможности для разминирования в Ормузе

    Министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила, что ряд европейских стран, включая Бельгию, Нидерланды и Францию, располагают возможностями по разминированию, которые могут быть задействованы для обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, соответствующее заявление было сделано в эфире французского телеканала TF1.

    "Существуют возможности для предоставления полностью обеспеченных услуг сопровождения - то есть, разумеется, никоим образом не наступательных - для обеспечения безопасного прохождения судов через пролив; именно это будет обсуждаться сегодня в Париже", - заявила министр.

    По ее словам, речь идет о мерах, направленных исключительно на обеспечение безопасности навигации, без наступательного характера.

    Отметим, что сегодня Великобритания и Франция будут председательствовать на встрече представителей около 40 стран, посвященной ситуации в Ормузском проливе.

    Последние новости

    13:25

    Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество в регионе Южного Кавказа

    Внешняя политика
    13:19
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:18
    Фото

    Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPP

    Инфраструктура
    13:10

    Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документов

    Внешняя политика
    13:10
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:01

    АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан

    Инфраструктура
    12:53

    Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Азербайджан

    Внешняя политика
    12:51

    Шахбазов призвал увеличить инвестиции в нефть и газ для безопасности рынка

    Энергетика
    12:48
    Фото

    Производство дисплеев наладят в промпарке в Сумгайыте

    Экономика
    Лента новостей