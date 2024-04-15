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Восстановление собора Парижской Богоматери вступило в завершающую стадию

Восстановление собора Парижской Богоматери вступило в завершающую стадию Работы по восстановлению собора Парижской Богоматери вступили в финальную стадию после установки шпиля.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 19:09
Восстановление собора Парижской Богоматери вступило в завершающую стадию

Работы по восстановлению собора Парижской Богоматери вступили в финальную стадию после установки шпиля.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, вокруг собора установлены стенды с фотографиями, рассказывающими о предыдущих этапах реставрации. На площадке работают краны, в настоящее время усилия сосредоточены на восстановлении кровли здания.

Несмотря на то, что Нотр-Дам все еще закрыт, люди приходят к нему, чтобы сделать фото и побывать на площади, где находится нулевой километр Франции, от которого отсчитываются все расстояния в республике.

В своем заявлении в пятую годовщину пожара мэр Парижа Анн Идальго пообещала, что собор откроется для посетителей точно в обещанный срок. Идальго вновь поблагодарила пожарных, "которые спасли Нотр-Дам".

Возгорание в Нотр-Даме произошло вечером 15 апреля 2019 года в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продолжался более 15 часов.

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Версия на английском языке Reconstruction work at Notre Dame Cathedral in Paris enters its last phase

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