    Восстановлена подача нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию

    • 28 августа, 2025
    • 11:32
    Подача российской нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" восстановлена.

    Как передает Report, об этом сообщила в соцсетях вице-премьер, министр экономики республики Дениса Сакова.

    "Поставка нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" была восстановлена! Надеюсь, что работа останется стабильной и больше не будет атак на энергетическую инфраструктуру", - отметила она. 

    О возобновлении прокачки нефти по "Дружбе" сообщила также пресс-служба венгерской компании MOL.

    Отметим, что прокачка нефти по "Дружба" полностью прекратилась после удара по нефтеперекачивающей станции (НПС) "Никольское" в Тамбовской области России в ночь на 18 августа.

    "Dostluq" boru kəməri ilə Slovakiyaya neft nəqli bərpa edilib

