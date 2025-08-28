Восстановлена подача нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию
Другие страны
- 28 августа, 2025
- 11:32
Подача российской нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" восстановлена.
Как передает Report, об этом сообщила в соцсетях вице-премьер, министр экономики республики Дениса Сакова.
"Поставка нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" была восстановлена! Надеюсь, что работа останется стабильной и больше не будет атак на энергетическую инфраструктуру", - отметила она.
О возобновлении прокачки нефти по "Дружбе" сообщила также пресс-служба венгерской компании MOL.
Отметим, что прокачка нефти по "Дружба" полностью прекратилась после удара по нефтеперекачивающей станции (НПС) "Никольское" в Тамбовской области России в ночь на 18 августа.
