"Dostluq" boru kəməri ilə Slovakiyaya neft nəqli bərpa edilib
Energetika
- 28 avqust, 2025
- 11:44
Slovakiyaya "Dostluq" boru kəməri ilə Rusiya neftinin nəqli bərpa edilib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin Baş nazirinin müavini, iqtisadiyyat naziri Denisa Sakova bildirib.
"Slovakiyaya "Dostluq" neft kəməri ilə neft nəqli bərpa edildi! Ümid edirəm ki, fəaliyyəti sabitləşəcək və artıq enerji infrastrukturuna qarşı hücumlar olmayacaq", - o qeyd edib.
Bundan əlavə, Macarıstanın MOL şirkətinin mətbuat xidməti də "Dostluq" neft kəməri ilə neft nəqlinin bərpa olunması barədə məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, avqustun 18-i gecə Rusiyanın Tambov vilayətindəki "Nikolskoye" neft nasos stansiyasına endirilən zərbədən sonra "Dostluq" boru kəməri ilə neft nəqli tamamilə dayandırılıb.
Son xəbərlər
13:16
Paşinyan: II Qaregin vəzifəsini tərk etməlidirRegion
13:15
Azərbaycanın hakim-inspektoru UEFA-dan təyinat alıbFutbol
13:11
Ukrayna Rusiyaya məxsus "Kalibr" raket daşıyıcı gəmini vurubDigər ölkələr
13:08
Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi Bərdədən Xankəndiyə köçürülürİnfrastruktur
13:04
Ermənistan Baş naziri: Eyni zamanda Aİ və Aİİ-də üzvlük mümkün deyilDigər ölkələr
13:00
Təhsil kreditinə müraciətin vaxtı açıqlanıbElm və təhsil
12:53
SOCAR 6 ayda Türkiyədəki zavodunda dizel yanacağı istehsalını 7 % artırıbEnergetika
12:51
Azərbaycanda telekommunikasiya sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilibİKT
12:50