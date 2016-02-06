Восемь человек погибли, 35 ранены в результате теракта в Пакистане

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли, еще 35 получили в субботу ранения в результате теракта в административном центре пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта. Об этом сообщает электронная версия газеты Doon, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, террорист-смертник подорвал себя вблизи автомобиля с военнослужащими пограничной охраны в оживленном районе города, где находится рынок, здания суда и других органов власти. Среди погибших - два бойца-пограничника, при этом число жертв теракта может возрасти, поскольку семь пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Техрик-и-талибан Пакистан".

С осуждением теракта уже выступили премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, а также лидеры основных политических партий.