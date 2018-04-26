 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вооруженный мужчина напал на представительство Ирана в Вашингтоне

    В результате нападения с серьезными ранениями госпитализирован один человек

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Мужчина, вооруженный пистолетом и ножом, напал на представительство Ирана в Вашингтоне, передает Report со ссылкой на российские "Известия".

    В результате нападения с серьезными ранениями госпитализирован один человек.

    Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 55-летний Алирез Фахар из Техаса.

    По словам свидетелей, во время нападения он что-то выкрикивал на фарси. Мужчина также разбил телевизоры, компьютерные мониторы и окна в помещении.

    Отметим, что в США у Тегерана нет посольства, но есть так называемая секция интересов Ирана при дипмиссии Пакистана, где обрабатывают визы и паспорта. Она служит консульским представительством страны в США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi