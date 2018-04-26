Вооруженный мужчина напал на представительство Ирана в Вашингтоне

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Мужчина, вооруженный пистолетом и ножом, напал на представительство Ирана в Вашингтоне, передает Report со ссылкой на российские "Известия".
В результате нападения с серьезными ранениями госпитализирован один человек.
Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 55-летний Алирез Фахар из Техаса.
По словам свидетелей, во время нападения он что-то выкрикивал на фарси. Мужчина также разбил телевизоры, компьютерные мониторы и окна в помещении.
Отметим, что в США у Тегерана нет посольства, но есть так называемая секция интересов Ирана при дипмиссии Пакистана, где обрабатывают визы и паспорта. Она служит консульским представительством страны в США.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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