Вооруженный мужчина напал на представительство Ирана в Вашингтоне

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Мужчина, вооруженный пистолетом и ножом, напал на представительство Ирана в Вашингтоне, передает Report со ссылкой на российские "Известия".

В результате нападения с серьезными ранениями госпитализирован один человек.

Прибывшие на место правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 55-летний Алирез Фахар из Техаса.

По словам свидетелей, во время нападения он что-то выкрикивал на фарси. Мужчина также разбил телевизоры, компьютерные мониторы и окна в помещении.

Отметим, что в США у Тегерана нет посольства, но есть так называемая секция интересов Ирана при дипмиссии Пакистана, где обрабатывают визы и паспорта. Она служит консульским представительством страны в США.