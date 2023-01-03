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Вооруженные силы Таджикистана провели антитеррористические учения

Вооруженные силы Таджикистана провели антитеррористические учения Подразделения специального назначения Вооруженных сил Таджикистана провели совместные антитеррористические учения.
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3 января 2023 г. 15:35
Вооруженные силы Таджикистана провели антитеррористические учения

Подразделения специального назначения Вооруженных сил Таджикистана провели совместные антитеррористические учения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает национальное информагентство Khovar.

Целью проведения учений было регулирование военного положения и взятие под контроль органов общественно-правового порядка, а также преследование и уничтожение незаконных вооруженных групп.

В ходе учений были использованы тяжелая бронетехника, военная авиация, спецтехника и другие современные виды вооружения.

Ход проведения учений контролировался Генштабом вооруженных сил республики.

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