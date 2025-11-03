Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Вооруженные боевики атаковали полицейский автомобиль в Пакистане, есть пострадавшие

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 13:34
    Вооруженные боевики атаковали полицейский автомобиль в Пакистане, есть пострадавшие

    На северо-западе Пакистана в округе Банну шесть сотрудников полиции получили ранения в результате вооруженного нападения.

    Как передает Report со ссылкой на Dawn, неизвестные боевики открыли огонь по автомобилю начальника полиции округа Северный Вазиристан недалеко от города Мамаш-Хель.

    "Вооруженные люди открыли огонь по машине патрульной полиции Северного Вазиристана", - сообщил офицер региональной полиции Банну Саджад Хан.

    Он также отметил, что пострадавшие сотрудники полиции были доставлены в главный госпиталь округа Банну. Нападавшие скрылись в близлежащих районах. В настоящее время проводится масштабная поисковая операция по их задержанию.

    Пакистан вооруженный инцидент полиция
    Pakistanda yaraqlılar polis avtomobilinə hücum edib, yaralananlar var

    Последние новости

    14:07

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда будет гордиться нашей славной Победой

    Внутренняя политика
    14:07

    Президент: Азербайджан уже экспортирует военную продукцию в ряд стран

    Политика
    14:03

    Ильхам Алиев: Возвращение азербайджанцев не должно пугать армянский народ

    Внутренняя политика
    14:02

    Ильхам Алиев: Ведущей движущей силой нашей экономики является ненефтяной сектор

    Финансы
    14:01

    Ильхам Алиев: Не было другой такой страны, которая одержала бы столь яркую Победу, как наша

    Внутренняя политика
    14:01

    В Беларуси ожидают в 2026 году рост ВВП на 2,8% за счет увеличения инвестиций

    Другие страны
    14:01

    Президент: Защита чистоты азербайджанского языка - дело каждого гражданина

    Внутренняя политика
    14:00

    Президент: Мы первыми применили БПЛА в войне

    Внутренняя политика
    13:59

    Глава государства: Организаторы кибератак против Азербайджана не должны остаться безнаказанными

    Внутренняя политика
    Лента новостей