Вооруженные боевики атаковали полицейский автомобиль в Пакистане, есть пострадавшие

На северо-западе Пакистана в округе Банну шесть сотрудников полиции получили ранения в результате вооруженного нападения.

Как передает Report со ссылкой на Dawn, неизвестные боевики открыли огонь по автомобилю начальника полиции округа Северный Вазиристан недалеко от города Мамаш-Хель.

"Вооруженные люди открыли огонь по машине патрульной полиции Северного Вазиристана", - сообщил офицер региональной полиции Банну Саджад Хан.

Он также отметил, что пострадавшие сотрудники полиции были доставлены в главный госпиталь округа Банну. Нападавшие скрылись в близлежащих районах. В настоящее время проводится масштабная поисковая операция по их задержанию.