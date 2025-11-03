Вооруженные боевики атаковали полицейский автомобиль в Пакистане, есть пострадавшие
- 03 ноября, 2025
- 13:34
На северо-западе Пакистана в округе Банну шесть сотрудников полиции получили ранения в результате вооруженного нападения.
Как передает Report со ссылкой на Dawn, неизвестные боевики открыли огонь по автомобилю начальника полиции округа Северный Вазиристан недалеко от города Мамаш-Хель.
"Вооруженные люди открыли огонь по машине патрульной полиции Северного Вазиристана", - сообщил офицер региональной полиции Банну Саджад Хан.
Он также отметил, что пострадавшие сотрудники полиции были доставлены в главный госпиталь округа Банну. Нападавшие скрылись в близлежащих районах. В настоящее время проводится масштабная поисковая операция по их задержанию.
