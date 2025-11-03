İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Pakistanda yaraqlılar polis avtomobilinə hücum edib, yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2025
    • 13:58
    Pakistanda yaraqlılar polis avtomobilinə hücum edib, yaralananlar var

    Pakistanın şimal-qərbində Bannu dairəsində altı polis əməkdaşı silahlı hücum nəticəsində yaralanıb.

    "Report" "Dawn"a istinadən xəbər verir ki, naməlum yaraqlılar Mamaş-Xel şəhəri yaxınlığında Şimali Vəziristan dairəsinin polis rəisinin avtomobilinə atəş açıblar.

    "Silahlı şəxslər Şimali Vəziristan polisinin patrul maşınına atəş açıblar", - Bannu regional polis zabiti Səccad Xan bildirib.

    O həmçinin qeyd edib ki, yaralanan polis əməkdaşları xəstəxanaya çatdırılıblar. Hücum edənlər yaxınlıqdakı ərazilərə qaçıblar. Hazırda onların saxlanılması istiqamətində genişmiqyaslı axtarış əməliyyatı keçirilir.

    Pakistan polis yaraqlılar Bannu Şimali Vəziristan
    Вооруженные боевики атаковали полицейский автомобиль в Пакистане, есть пострадавшие
    Militants attack police vehicle in Pakistan: 6 cops injured

    Son xəbərlər

    15:08

    147 nömrəli Texniki və humanitar fənlər liseyinə direktor təyin edilib

    Digər
    15:08

    Rusiya və Çin bir sıra sənədlər imzalayıb

    Region
    15:01

    Qusarda kənd sakinlərindən hədə-qorxu yolu ilə rüşvət almaqda təqsirləndirilən vəzifəli şəxs həbs edilib

    Hadisə
    15:00

    Azərbaycanın basketbol millisi Bakıda Türkiyə klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək

    Komanda
    15:00

    Oktyabrda Abşeron dairəvi marşrutu ilə 1 milyondan çox sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    14:54

    Ağdam sakinləri mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    14:51

    "Araz-Naxçıvan" rəsmisi: "Hədəfə çatmaq üçün komandanın kifayət qədər potensialı var"

    Futbol
    14:51
    Foto

    Azərbaycan XİN başçısı Mustafa Destici ilə TDT-də prioritetlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb

    Xarici siyasət
    14:48

    Azərbaycan Aşqabadda Xəzərin balıq ehtiyatları ilə bağlı toplantıda iştirak edəcək

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti