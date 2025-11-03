Pakistanda yaraqlılar polis avtomobilinə hücum edib, yaralananlar var
Digər ölkələr
- 03 noyabr, 2025
- 13:58
Pakistanın şimal-qərbində Bannu dairəsində altı polis əməkdaşı silahlı hücum nəticəsində yaralanıb.
"Report" "Dawn"a istinadən xəbər verir ki, naməlum yaraqlılar Mamaş-Xel şəhəri yaxınlığında Şimali Vəziristan dairəsinin polis rəisinin avtomobilinə atəş açıblar.
"Silahlı şəxslər Şimali Vəziristan polisinin patrul maşınına atəş açıblar", - Bannu regional polis zabiti Səccad Xan bildirib.
O həmçinin qeyd edib ki, yaralanan polis əməkdaşları xəstəxanaya çatdırılıblar. Hücum edənlər yaxınlıqdakı ərazilərə qaçıblar. Hazırda onların saxlanılması istiqamətində genişmiqyaslı axtarış əməliyyatı keçirilir.
