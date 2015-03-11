В результате вооруженного противостояния на Филиппинах погибли 25 человек

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В результате противостояния на Филиппинах между солдатами и членами самой крупной мусульманской повстанческой организации в стране "Banqsamoro" погибли 25 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Вооруженных сил Филиппин, подполковник Гарольд Кабунок (Harold Cabunoc).

По информации, в числе погибших два солдата правительственной армии и 23 мятежника. Вооруженное столкновение произошло в провинции Минданао.

Напомним, что конфликт между правительством и мятежниками продолжается около 40 лет.