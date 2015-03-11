 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате вооруженного противостояния на Филиппинах погибли 25 человек

    Столкновение произошло в провинции Минданао

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В результате противостояния на Филиппинах между солдатами и членами самой крупной мусульманской повстанческой организации в стране "Banqsamoro" погибли 25 человек.
    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Вооруженных сил Филиппин, подполковник Гарольд Кабунок (Harold Cabunoc). 

    По информации, в числе погибших два солдата правительственной армии и 23 мятежника. Вооруженное столкновение произошло в провинции Минданао.
    Напомним, что конфликт между правительством и мятежниками продолжается около 40 лет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi