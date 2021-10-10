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Войска Эфиопии начали наступление против повстанцев Тыграя

Войска Эфиопии начали наступление против повстанцев Тыграя Вооруженные силы Эфиопии начали крупное наступление на повстанческие отряды Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в штате Амхара на севере страны.
Другие страны
10 октября 2021 г. 07:44
Войска Эфиопии начали наступление против повстанцев Тыграя

Вооруженные силы Эфиопии начали крупное наступление на повстанческие отряды Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в штате Амхара на севере страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Сейчас федеральные силы наносят в основном удары с воздуха, в том числе с использованием беспилотников, задействована также артиллерия, - приводит агентство слова члена исполнительного комитета НФОТ Гетачева Реды. - Мы удерживаем оборонительные позиции и готовы отразить атаки на всех направлениях". По его словам, крупные соединения правительственных войск замечены недалеко от границ штата Тыграй. Bloomberg подчеркивает, что проверить эти утверждения из независимых источников пока не удается.

Как передает агентство Reuters, удары ВВС Эфиопии по позициям НФОТ в Амхаре начались 7 октября и активизируются. Федеральные войска сосредоточены на трех направлениях: возле городов Вургесса и Вегель-Тена, а также в районе шоссе, связывающего штаты Амхара и Афар.

Согласно информации военных источников, целью первой фазы наступления федеральных сил Эфиопии является восстановление контроля над стратегически важными городами Лалибэла и Волдия. Вторая фаза предусматривает продвижение к административной границе штата Тыграй и освобождение от отрядов НФОТ городов Секота и Кобо.

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